Погода на среду: В Баку ожидаются дожди и усиление ветра

9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, к ночи в некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Будет наблюдаться порывистый северо-западный ветер, который в конце дня немного ослабнет.

Температура воздуха ночью составит 10-14 градусов, днем – 15-18°C. Атмосферное давление понизится с 762 до 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью будет 70-75%, днем – 55-60%.

В некоторых районах Азербайджана, в основном на севере и западе, ожидаются осадки и грозы, местами возможен град, а в горных районах выпадет снег. Ночью и утром возможен туман. Также будет усиляться западный ветер.

Температура воздуха в этих районах ночью составит 10-15°C, днем – 17-22°C, в горах ночью – 2-7°C, днем – 7-12°C.