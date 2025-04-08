Убийство на почве ревности в Баку: Трагедия произошла в парке

В Сураханском районе Баку произошло убийство.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, 7 апреля в парке на улице А.Мехбалыева в поселке Гарачухур было обнаружено тело Севиндж Тофиг гызы Магеррамовой (1986 года рождения) с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении данного преступного деяния был задержан супруг женщины Натиг Закир оглу Магеррамов (1980 года рождения). По предварительной версии, убийство произошло на почве ревности.

По факту прокуратура Сураханского района возбудила уголовное дело, следствие продолжается.