ГЭЦ предупреждает: Абитуриенты не получат баллы за «отблагодарю» в ответах - ФОТО

В заданиях, требующих письменного ответа, некоторые абитуриенты пишут свои мобильные номера, данные родителей или различные слова.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил начальник отдела оценки способностей и навыков и работы с маркерами Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Айдын Гасымов.

«Абитуриенты пишут в ответах информацию о себе, номера телефонов и такие фразы, как «отблагодарю», думая, что получат положительный балл за задание. Но это невозможно», - сказал А.Гасымов.