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Опасность в Баку: Обрушение облицовки угрожает прохожим - ФОТО

Фаига Мамедова16:30 - Сегодня
Опасность в Баку: Обрушение облицовки угрожает прохожим - ФОТО

В редакцию 1news.az с жалобой обратился житель дома №17, блок 3 по улице Ахада Ягубова, расположенного напротив Дворца водных видов спорта. По его словам, недавно он обнаружил, что из облицовки его балкона выпал аглай.

Обеспокоенный произошедшим, жилец связался с комендантом компании-застройщика - ЖСК «Улу», который заявил, что застройщик не несет ответственности за данный инцидент, поскольку облицовка здания проводилась государственными структурами.

При этом комендант отметил, что застройщик уже обращался в соответствующие госорганы по этому вопросу, так как аналогичные жалобы поступали и от жильцов других корпусов комплекса.

По словам жильца, информация о произошедшем была направлена в Министерство по чрезвычайным ситуациям: «В ведомстве поинтересовались, есть ли пострадавшие, на что я ответил, что травм пока не было, но возможны последствия. Мы также обращались и в Исполнительную власть».

Наш читатель настаивает на принятии срочных мер для предотвращения возможных несчастных случаев, так как с учетом расположения жилого здания вдоль оживленной дороги подобные инциденты представляют реальную опасность для прохожих.

В наше распоряжение были предоставлены фотографии, на которых отчетливо видно, что на одном из балконов нет облицовочного камня.

В связи со сложившейся ситуацией 1news.az обратился за комментарием в Исполнительную власть Сабаильского района города Баку. Однако запрос был перенаправлен на «горячую линию», где нам сообщили, что гражданину необходимо лично обратиться в ИВ в устной или письменной форме, после чего его обращение будет направлено в соответствующий отдел для рассмотрения.

На заявление о том, что гражданин уже обращался и они могут проверить информацию по указанному адресу, нам ответили, что ему необходимо связаться с ними повторно.

Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и оперативно информировать читателей.

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