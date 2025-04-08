Президент Ильхам Алиев принял министра дорог и городского развития Ирана

8 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра дорог и городского развития Исламской Республики Иран, сопредседателя Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Фарзане Садег.

С удовлетворением отметив интенсивный характер взаимных визитов высокопоставленных делегаций Азербайджана и Ирана в последнее время, Президент Ильхам Алиев сказал, что это создает хорошую возможность для укрепления дружбы между нашими странами и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Глава государства позитивно оценил проведение заседания Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в рамках визита Фарзане Садеги в нашу страну и отметил, что в его повестку дня включены важные проекты по развитию сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной и других сферах.

Гостья в первую очередь передала главе государства приветствия Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Президенту Ирана.

Заявив, что Иран заинтересован в развитии отношений с нашей страной во всех сферах, Фарзане Садег еще раз подчеркнула, что наши народы связывают исторические, культурные, религиозные и родственные узы.

Гостья отметила, что проведение заседания Межправительственной совместной комиссии в преддверии запланированного визита Президента Ирана в Азербайджан крайне важно с точки зрения обсуждения важных вопросов повестки дня.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам развития транспортного коридора Север-Юг, проекта строительства автомобильного моста над рекой Араз, соединяющего пункты Агбенд и Келале, а также сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.