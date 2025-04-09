Наказаны производители, которые фасовали растительное масло как сливочное - ФОТО

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана по результатам лабораторных исследований жировых продуктов выявило нарушения в продукции двух производителей.

Как сообщает 1news.az, были зафиксированы случаи введения потребителей в заблуждение - производители фасовали растительные спреды в упаковку, имитирующую сливочное масло.

Кроме того, в спреде под маркой «Крестьянское» были обнаружены колиформные бактерии, плесень и дрожжевые грибки.

В связи с этими нарушениями приняты соответствующие меры - производители привлечены к административной ответственности, продажа данной продукции, товары изъяты с полок магазинов.