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Утвержден новый состав госкомиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Япония

First News Media17:00 - Сегодня
Утвержден новый состав госкомиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Япония

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об утверждении нового состава государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно Распоряжению, председателем комиссии является президент Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Членами комиссии являются главный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга, исполнительный директор Азербайджанского транспортного и коммуникационного холдинга (AZCON), вице-президент ОАО «Азерэнержи», заместитель председателя Правления уполномоченного органа свободной экономической зоны Алят, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), главные исполнительные директора ООО PAŞA Holdinq и NEQSOL Holdinq.

Для организации текущей деятельности комиссии будет создан секретариат. Функции секретариата возложены на Министерство экономики.

Министерству иностранных дел поручено уведомить японскую сторону о новом составе комиссии.

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