 В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

First News Media21:20 - Сегодня
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю праздника Рамазан.

***

Наследный принц Государства Кувейт Шейх Сабах Халид аль-Хамад Аль-Мубарак аль-Сабах направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Передаю Вас самые искренние поздравления по случаю священного праздника Рамазан, желаю Вашему превосходительству здоровья, долгих лет жизни и успехов.

Пользуясь этой приятной возможностью, молю Всевышнего ниспослать Азербайджанской Республике и Вашему дружественному народу устойчивое развитие, прогресс, процветание, исламской умме и всему человечеству – добро и изобилие", - говорится в письме.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бин Зайед Аль Нахайян направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент.

Рад искренне поздравить Ваше превосходительство с благословенным праздником Рамазан и передать Вам свои наилучшие пожелания и благословения.

Пусть Всевышний ниспошлет Вам крепкое здоровье и счастье, а мусульманской умме — благополучие и процветание", - говорится в письме.

***

Вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент,

Искренне поздравляю Вас с благословенным праздником Рамазан и рад передать Вам свои самые теплые пожелания.

Пусть Всевышний дарует Вам крепкое здоровье и счастье, а мусульманской умме — благополучие и процветание", - говорится в письме.

***

Вице-президент, заместитель премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бен Зайед Аль Нахайян направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с благословенным праздником Рамазан и рад передать Вам свои искренние поздравления и наилучшие пожелания.

Искренне желаю, чтобы Всемогущий даровал Вам крепкое здоровье и счастье, а мусульманской умме — радость и благополучие", - говорится в письме.

***

Председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан.

"Господин Президент,

Искренне поздравляю Вас, уважаемых членов Вашей семьи, а также дружественный и братский народ Азербайджана с благословенным праздником Рамазан.

Желаю, чтобы этот священный праздник стал залогом укрепления мира, благополучия и светлого будущего тюркского мира и всей исламской уммы, а также способствовал дальнейшему укреплению нашего братства и солидарности на основе общих ценностей.

Пользуясь случаем, передаю Вашему превосходительству пожелания крепкого здоровья и благополучия", - говорится в письме.

Поделиться:
217

Актуально

Политика

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Мнение

​​​​​​​Фариз Исмаилзаде о форуме в Университете АДА: Речь Президента Ильхама ...

В мире

Трамп заявил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении Китая до 125%

Политика

В Москве обсуждены азербайджано-российские двусторонние отношения

Xроника

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

Утвержден новый состав госкомиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Япония

Назначен ректор Мингячевирского государственного университета

Президент Ильхам Алиев: Визиты в Азербайджан экспертов из различных стран позволяют лучше узнать нашу страну

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Первая леди Кыргызстана поздравила Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

Ильхам Алиев подписал Распоряжение, направленное на оптимизацию и повышение эффективности деятельности научных учреждений

Нечирван Барзани поздравил Президента Ильхама Алиева

Президенты Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы регионального сотрудничества

Последние новости

Арт-центр Nine Senses создает гармонию духа, тела и разума - ФОТО

Сегодня, 23:34

​​​​​​​Фариз Исмаилзаде о форуме в Университете АДА: Речь Президента Ильхама Алиева еще раз подчеркнула важную роль Азербайджана на мировой арене

Сегодня, 23:33

Азербайджанский борец взял серебро чемпионата Европы

Сегодня, 23:20

В Бельгии прошли слушания по предвзятому проекту резолюции об азербайджано-армянских отношениях

Сегодня, 23:00

Американцы запасаются продуктами из-за пошлин Трампа

Сегодня, 22:40

Азербайджанская и иранская делегации ознакомились с Бакинским международным морским торговым портом - ФОТО

Сегодня, 22:20

Трамп заявил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении Китая до 125%

Сегодня, 22:00

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

Сегодня, 21:20

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Сегодня, 21:08

В Сумгайыте шесть человек госпитализированы из-за укуса собаки

Сегодня, 21:00

Лейла и Арзу Алиевы встретились с молодыми пчеловодами - ФОТО

Сегодня, 20:45

МИД Азербайджана выразил соболезнования Доминикане

Сегодня, 20:30

В Москве обсуждены азербайджано-российские двусторонние отношения

Сегодня, 20:15

В Нью-Йорке пройдет международная конференция, организуемая Бакинской инициативной группой

Сегодня, 20:00

В Агдаме эвакуатор насмерть сбил пешехода

Сегодня, 19:45

Юные азербайджанские дзюдоисты выступят на Кубке Европы в Италии

Сегодня, 19:30

Зима близко: ученым из США удалось возродить «страшных волков», вымерших больше 10 тысяч лет назад – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 19:14

Состоялась экспертная встреча между военными пилотами Азербайджана и Италии

Сегодня, 19:03

Букмекеры назвали пять главных фаворитов конкурса «Евровидение 2025» - ВИДЕО

Сегодня, 18:50

Страны ЕС утвердили торговые тарифы против США

Сегодня, 18:40
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50