В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю праздника Рамазан.

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Наследный принц Государства Кувейт Шейх Сабах Халид аль-Хамад Аль-Мубарак аль-Сабах направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Передаю Вас самые искренние поздравления по случаю священного праздника Рамазан, желаю Вашему превосходительству здоровья, долгих лет жизни и успехов.

Пользуясь этой приятной возможностью, молю Всевышнего ниспослать Азербайджанской Республике и Вашему дружественному народу устойчивое развитие, прогресс, процветание, исламской умме и всему человечеству – добро и изобилие", - говорится в письме.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бин Зайед Аль Нахайян направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент.

Рад искренне поздравить Ваше превосходительство с благословенным праздником Рамазан и передать Вам свои наилучшие пожелания и благословения.

Пусть Всевышний ниспошлет Вам крепкое здоровье и счастье, а мусульманской умме — благополучие и процветание", - говорится в письме.

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Вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубая Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент,

Искренне поздравляю Вас с благословенным праздником Рамазан и рад передать Вам свои самые теплые пожелания.

Пусть Всевышний дарует Вам крепкое здоровье и счастье, а мусульманской умме — благополучие и процветание", - говорится в письме.

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Вице-президент, заместитель премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бен Зайед Аль Нахайян направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с благословенным праздником Рамазан и рад передать Вам свои искренние поздравления и наилучшие пожелания.

Искренне желаю, чтобы Всемогущий даровал Вам крепкое здоровье и счастье, а мусульманской умме — радость и благополучие", - говорится в письме.

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Председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан.

"Господин Президент,

Искренне поздравляю Вас, уважаемых членов Вашей семьи, а также дружественный и братский народ Азербайджана с благословенным праздником Рамазан.

Желаю, чтобы этот священный праздник стал залогом укрепления мира, благополучия и светлого будущего тюркского мира и всей исламской уммы, а также способствовал дальнейшему укреплению нашего братства и солидарности на основе общих ценностей.

Пользуясь случаем, передаю Вашему превосходительству пожелания крепкого здоровья и благополучия", - говорится в письме.