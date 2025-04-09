В одном из абшеронских поселков обнаружены боеприпасы

В поселке Сарай Абшеронского района были найдены четыре боевые ручные гранаты.

Как сообщает 1news.az, информация о подозрительном предмете поступила на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На место были направлены специалисты специального отряда по разминированию МЧС. С помощью служебной собаки на территории были обнаружены 4 боевые гранаты F-1, 13 взрывателей УЗРГМ, 2 штык-ножа, а также 41 патрон калибра 7,62 мм и 5,45 мм.

Все боеприпасы были изъяты и вывезены специалистами МЧС. Осмотр прилегающей территории не выявил других опасных предметов.