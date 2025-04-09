Когда начнутся строительные работы на станции метро «28 Мая»?

Как уже сообщалось ранее, станцию «28 Мая» Бакметрополитена планируют частично закрыть в связи со строительством туннеля, который соединит перегон «Джафар Джаббарлы» - «Низами».

Как сообщили в пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен» в ответ на запрос Teleqraf, строительные работы начнутся в последний квартал года.

«Информация о дополнительных мерах для организации перехода пассажиров между «красной» и «зеленой» линиями, а также станциями «28 Мая» и «Низами» будет предоставлена позднее», — отметили в ведомстве.

Напомним, что строительство электродепо «Дарнагюль» является важной частью проекта по разделению «красной» и «зеленой» линий, пересекающихся на станции «28 Мая». По завершении первого этапа будет построен туннель длиной около 200 метров между станциями «Джафар Джаббарлы» и «Низами». В это время движение поездов по «красной» линии останется без изменений — они будут курсировать по маршруту «Ичеришехер» - «Ази Асланов».