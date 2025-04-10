Будет ли сокращен срок обучения по некоторым специальностям в Азербайджане? – Официальный ответ

Вопрос о сокращении продолжительности обучения по ряду специальностей активно обсуждается.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bizim.Media, об этом заявил советник министра науки и образования Ниджат Мамедли, принимая участие в программе «Хябяримиз вар» на Общественном телевидении.

Он отметил, что в Азербайджане магистратура обычно длится два года, однако существуют и полуторагодичные магистерские программы, например, по MBA (Master of Business Administration).

«Для некоторых специальностей сокращение продолжительности обучения — это сложный вопрос, поскольку они требуют длительной профессиональной подготовки. Однако в других областях можно подготовить специалистов для рынка за более короткий срок», — сказал Мамедли.

Он добавил, что в этом направлении уже сделано много работы, но процесс требует изменений в законодательстве, что и замедляет его. Несмотря на это, работа над данным вопросом активно продолжается, и уже есть серьезные расчеты.