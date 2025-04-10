Когда состоятся выпускные экзамены для девятиклассников в Азербайджане?

13 апреля в Азербайджане пройдет выпускной экзамен для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Экзамен состоится в Баку (Хатаинский, Насиминский, Наримановский, Гарадагский, Сураханский и Сабаильский районы), а также в Гяндже (I часть), Самухе, Евлахе, Газахе, Агстафе, Шеки, Лянкяране (I часть), Астаре, Ярдымлы, Агдаме, Агджабеди, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Агсу, Зардабе, Исмаиллы, Имишли, Ширване, Билясуваре, Гусаре, Сиязане, Хызы и Шабране.

Начало экзаменов в 11:00. Вход в экзаменационные центры будет осуществляться до 10:45. Опоздавшие учащиеся к экзаменам допускаться не будут. Для удобства участников определено индивидуальное время прибытия в экзаменационные центры, которое указано в пропуске. Рекомендуется приходить в указанное время. При себе учащиеся должны иметь пропуск на экзамен, оригинал удостоверения личности (для граждан Азербайджана, в том числе не достигших 16 лет - удостоверение личности, для иностранцев и лиц без гражданства - разрешение на проживание, выданное Государственной миграционной службой, для беженцев - удостоверение беженца), справку с фотографией, заверенную печатью, выданную учебным заведением (для лиц, не имеющих фотографии в удостоверении личности)

Справку для допуска на экзамен учащиеся без фото в удостоверении личности могут скачать на сайте ГЭЦ. Пропуск на экзамен также можно распечатать на сайте ГЭЦ начиная с 3 апреля. Всего для проведения экзаменов выделено 212 экзаменационных центров и 3816 аудиторий. Будут задействованы 620 руководителей экзаменов, 4762 наблюдателя, 685 сотрудников пропускного режима и 212 представителей центров. Ожидается участие 51 237 учащихся. В экзаменах примут участие и 60 учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Для них подготовлены специальные помещения, а слабовидящим назначены индивидуальные ассистенты. Созданы условия для передвижения учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Проведено специальное обучение наблюдателей, работающих с участниками с ограниченными возможностями. В настоящее время в онлайн-формате проходят обучающие семинары для наблюдателей, руководителей экзаменов и сотрудников охраны. Все экзаменационные центры проверены, созданы необходимые условия для комфортной сдачи экзаменов.

За день до экзаменов будет проведена повторная проверка безопасности, аудитории и входы-выходы опечатают и передадут под охрану сотрудников Главного управления безопасности МВД.