Грязная вода из крана: жители Загаталы просят помощи в решении водной проблемы - ВИДЕО

Жители села Ашагы Тала в Загатале сталкиваются с проблемой водоснабжения.

Как передает 1news.az, с такой жалобой в редакцию Bizim.Media обратились граждане, проживающие на улице Омара Эфенди. В последние дни из-за нестабильной погоды и дождей им было приостановлено водоснабжение. А сегодня из крана пошла мутная и грязная вода.

По словам местных жителей, ранее они за свой счет устанавливались специальные устройства у источников воды, закупали трубы и обновляли водопроводные линии. Однако с начала весны в этом году вновь возникли проблемы.

В ответ на обращение редакции в муниципалитете Ашагы Тала объяснили ситуацию тем, что из-за дождей вода в реках стала мутной. Также причиной называется смешивание воды с почвенным слоем. Хотя работы, проведенные в прошлом году, частично улучшили качество водоснабжения, местные власти признают, что для полноценного решения проблемы необходимо строительство новых водопроводных сооружений, которые могут быть реализованы только при поддержке государства.