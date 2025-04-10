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Instagram-афера в Азербайджане: пара зарабатывала на взломе WhatsApp и шантаже

Фаига Мамедова17:11 - Сегодня
Instagram-афера в Азербайджане: пара зарабатывала на взломе WhatsApp и шантаже

В Азербайджане женщина вместе со своим возлюбленным, работающим в сфере информационных технологий, создала страницу в Instagram под названием "Гюнай Агаева" и предлагала услуги по отслеживанию переписки в WhatsApp и взлому шифрования.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, граждане, желавшие отслеживать переписку в WhatsApp интересующих их лиц, отправляли номера телефонов на фейковую страницу и пользовались услугой, указывая мобильные номера значимых для них людей. Пара, в свою очередь, отправляла номер карты и за деньги оказывала эту услугу.

Используя возможность установки приложения WhatsApp на двух телефонах с одним номером и другие технологические методы, они продавали переписку из личной жизни незнакомых людей "клиентам" по разным ценам.

Впоследствии возлюбленные начали шантажировать некоторых "клиентов". Пара, угрожая рассказать об отслеживании их личной переписки, повторно требовала и получала от этих же людей деньги. Таким образом, женщина и мужчина путем угроз получили от нескольких граждан суммы в 200, 400 и более манатов.

Приговором суда оба были приговорены к 5 годам лишения свободы. Находившийся под домашним арестом М.Маджидов был арестован в зале суда 3 апреля. Исполнение наказания его возлюбленной С.Ибрагимовой отложено до достижения совершеннолетия ее несовершеннолетними детьми, находящимися на ее попечении.

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