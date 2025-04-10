В Гяндже ученики оказали физическое воздействие на учителя из-за замечания - ОБНОВЛЕНО

В расположенной в Гяндже средней школе-лицее №4 с углубленным изучением иностранных языков произошел инцидент между учащимися и преподавателем.

Как передает Oxu.Az, директор учебного заведения Алиага Сафарли сообщил, что случай имел место 10 апреля 2025 года в 08:45, во время перемены. Так, между учителем физкультуры азербайджанского сектора Фаррухом Гулиевым (1985 г.р.) и двумя учащимися 9-го и 10-го классов возник конфликт.

«Инцидент длился около 3–4 минут. Преподаватель сделал замечание одному из девятиклассников русского сектора за то, что тот сидел в неподобающей позе у окна. Ученик отрицательно отреагировал на замечание, между ними вспыхнула ссора. В конфликт вмешался старший брат учащегося, и оба подростка применили физическую силу в отношении учителя. Как только я узнал об этом, сразу прибыл на место происшествия и отвел учеников к себе в кабинет.

Я также пригласил школьного психолога, чтобы он поговорил с подростками. Позже в кабинет зашел и сам учитель. К сожалению, там произошел повторный конфликт. После этого в школу прибыли сотрудники полиции, и подростков с участием родителей доставили в полицейское управление», — рассказал директор школы.

А. Сафарли также добавил, что сразу после случившегося преподаватель обратился за медицинской помощью и подал заявление в правоохранительные органы.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

18:15

В Гяндже произошел инцидент, в результате которого пострадал педагог во время конфликта с учениками.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент имел место в средней школе-лицее №4 с углубленным изучением иностранных языков.

По предварительным данным, во время перемены возник спор между двумя учениками 9 и 10 классов и учителем Ф.Гулиевым (1985 года рождения). Причиной конфликта стало замечание педагога относительно неподобающего поведения школьников в коридоре. В ходе инцидента на учителя было оказано физическое воздействие, в результате чего он получил травму и обратился за медицинской помощью.

В Гянджа-Дашкесанском региональном управлении образования подтвердили факт происшествия в ответ на запрос Report. Руководство школы оперативно вмешалось в ситуацию: были приглашены родители учеников, с ними проведена беседа школьным психологом. Администрация учебного заведения вновь акцентировала внимание на необходимости соблюдения дисциплины и норм поведения в школе.

По факту происшествия проводится расследование правоохранительными органами.