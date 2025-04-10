Как масштабный снос старых зданий повлияет на рынок недвижимости в Баку? - ВИДЕО
В Баку планируется поэтапный снос аварийных жилых зданий.
Согласно информации Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, уже начаты соответствующие работы по 194 аварийным постройкам, в которых насчитывается в общей сложности 6415 квартир. Эти здания расположены в Бинагадинском, Наримановском, Ясамальском, Насиминском, Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Сабунчинском, Сураханском и Пираллахинском районах города.
Как отметил председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж, обновление городской инфраструктуры окажет значительное влияние на рынок недвижимости.
«Реализация проекта приведет к увеличению стоимости жилья в указанных районах. Возведение новых зданий на этих территориях поспособствует стабилизации цен в центральных и прилегающих зонах, где ранее наблюдался рост стоимости недвижимости», — подчеркнул он.
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