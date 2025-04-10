Около 40 тыс. манатов похищено с карт жителей Азербайджана за сутки

За минувшие сутки кибермошенники совершили ряд краж денежных средств с банковских карт граждан Азербайджана на общую сумму 39 504 маната и 595 долларов.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел.

По данным ведомства, за указанный период были зафиксированы хищения средств в различных размерах – от 83 до 12 850 манатов.

МВД обращается к гражданам с настоятельным призывом сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности для защиты своих финансовых средств. В частности, рекомендуется никому не сообщать данные своих банковских карт и игнорировать подозрительные звонки, в которых обещают быструю прибыль, страховые выплаты или запрашивают обновление информации по счёту.

Вместе с тем, в МВД отметили положительную динамику в борьбе с киберпреступностью.

«Ситуация с кибермошенничеством идет на спад. Наша работа приносит результаты», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, несмотря на определенные успехи в противодействии кибермошенничеству, МВД призывает граждан к повышенной осторожности, чтобы не стать жертвами злоумышленников.