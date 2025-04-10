Апрельская непогода: дожди, ветер и туман накрыли часть Азербайджана

По состоянию на утро 10 апреля, в некоторых районах страны наблюдаются осадки и ветер.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Местами дует западный ветер, скорость которого в Габале усиливается до 28 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове, Загатале, Дашкесане, Шеки и Шаруре - 20 м/с, Джульфе - 18 м/с, Кяльбаджаре - 15 м/с. Количество выпавших осадков в Гахе (Сарыбаш) составило - 15 мм, Шеки - 12 мм, Загатале и Балакене - 11 мм, Шахдаге - 9 мм, Астаре и Дашкесане - 8 мм, Лерике, Гядабее, Ярдымлы, Гёйгёле, Шахбузе, Халтане, Гяндже, Кяльбаджаре, Шамкире, Товузе, Огузе, Мингячевире, Садараке, Джейранчёле, Лянкяране, Губе, Нафталане, Исмаиллы, Агстафе, Барде, Тертере, Евлахе, Нефтчале, Шаруре, Гёйчае, Сабирабаде, Билясуваре, Джалилабаде, Шуше, Физули, Зангилане, Лачыне, Агдаме, Джульфе, Ордубаде, Алтыагадже, Гёранбое и Нахчыване - 7 мм, Баку и на Абшеронском полуострове - 1 мм. В Сумгайыте, Гядабее, Нафталане, Загатале, Шеки, Габале, Гусаре, Халтане, Гёйчае, Билясуваре, Гяндже, Гёйгёле и Балакене наблюдается туман, видимость ограничена до 200-500 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 8, низменных районах - 12, Нахчыванской АР - 18, горных районах - 9 градусов тепла.