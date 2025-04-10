Чудо в Азербайджане: находившаяся в коме четыре дня беременная родила здорового малыша

В Азербайджане произошло настоящее чудо: беременная женщина, которая провела четыре дня в коме в отделении родовспоможения и реанимации Клинического медицинского центра (КМЦ), благополучно родила здорового ребенка.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в самом медицинском учреждении.

Как стало известно, 11 октября 2024 года 27-летняя будущая мама была экстренно госпитализирована в КМЦ в тяжелом состоянии, у нее наблюдался судорожный синдром.

После стабилизации состояния пациентки, врачи гинекологического отделения КМЦ начали тщательное наблюдение за течением ее беременности и проводили необходимое лечение.

7 апреля 2025 года, на 39-й неделе беременности, акушер-гинеколог Шоле Сафарова успешно провела операцию кесарева сечения. На свет появился здоровый мальчик, вес которого составил 3990 граммов, а рост – 52 сантиметра.

Сообщается, что после проведения всех необходимых послеродовых обследований, состояние матери и новорожденного было признано удовлетворительным, и они были выписаны домой.