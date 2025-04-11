«Избили и оскорбляли»: невестка добилась штрафа для родственников мужа в Астаре

Семейный конфликт в поселке Эрчиван Астаринского района завершился судебным разбирательством и штрафами для свекрови, свёкра и золовки.

Как передает 1news.az, об этом сообщает "Qafqazinfo".

Жительница поселка С.Хасилова (имя изменено) обратилась в полицию, заявив, что подверглась физическому насилию со стороны родственников мужа в собственном доме. По её словам, свекровь, свёкор и золовка избили её.

По результатам рассмотрения обращения полицией в отношении 69-летнего свёкра, 66-летней свекрови и 42-летней золовки был составлен протокол по статье 510 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана (мелкое хулиганство), и они были задержаны.

В Астаринском районном суде С.Хасилова рассказала, что после возвращения домой у неё возник спор на кухне с золовкой. Затем, по её утверждению, свекровь и свёкор напали на неё, избили, оскорбляли и силой завели в комнату.

В свою очередь, родственники невестки отрицали применение физической силы, утверждая, что между ними и С.Хасиловой произошла лишь словесная перепалка.

Тем не менее, решением суда свёкор и золовка были признаны виновными и оштрафованы на 50 манатов каждый. Свекровь была приговорена к штрафу в размере 100 манатов. После уплаты штрафов все трое были освобождены.