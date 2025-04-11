 Невестка водителя Bolt рассказала о его состоянии и причинах аварии - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Невестка водителя Bolt рассказала о его состоянии и причинах аварии - ВИДЕО

Фаига Мамедова16:12 - Сегодня
Невестка водителя Bolt рассказала о его состоянии и причинах аварии - ВИДЕО

Состояние Анара Наджафова, водителя такси компании Bolt, попавшего накануне в резонансное ДТП, оценивается как стабильное, но тяжелое.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщила İTV его невестка Мунаввер Наджафова. По ее словам, водителя ожидает операция.

Наджафова выразила благодарность медицинскому персоналу больницы за оказываемую помощь и заботу.

Она также обратилась к общественности с призывом не доверять распространяющимся слухам и ориентироваться на официальную информацию от Министерства внутренних дел.

Кроме того, родственница предостерегла от действий мошенников, которые могут использовать ситуацию для сбора средств. Она сообщила последние четыре цифры официальных банковских карт семьи для тех, кто желает оказать помощь: 9662 и 3704.

Мунаввер Наджафова озвучила предварительную причину аварии со слов близких. По ее словам, во время движения у Анара Наджафова внезапно возникла судорога в ноге, из-за чего он потерял контроль над автомобилем. Она также отметила, что водитель все еще находится в шоковом состоянии и не до конца осознает произошедшее.

Подробнее в сюжете İTV.

Поделиться:
1442

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия «Анталийского дипломатического ...

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Анталье с премьер-министром Грузии - ФОТО

Политика

Эрсин Татар посетит Азербайджан

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Анталье с Ахмедом Аль Шараа - ФОТО

Общество

Бакинский суд по тяжким преступлениям переезжает на новый адрес

Азербайджанских таксистов проверят на профессионализм

1552 проекта подано на IX конкурс грантов на развитие и инновации в образовании

Стало известно о состоянии подростка после попытки суицида в бакинской школе - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Частично закроется одна из самых оживленных станций Бакметрополитена

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди и усиление ветра

В сети супермаркетов Rahat выявлены случаи продажи товаров дороже стоимости указанной в ценниках

Электронный браслет и поддельные данные: подробности ДТП с водителем «Bolt» в Баку

Последние новости

В Баку пройдет Международный инвестиционный форум

Сегодня, 19:45

Бакинский суд по тяжким преступлениям переезжает на новый адрес

Сегодня, 19:30

В Санкт-Петербурге проходит встреча Путина со спецпосланником Трампа

Сегодня, 19:15

Ильхам Алиев встретился в Анталье с премьер-министром Грузии - ФОТО

Сегодня, 19:00

Азербайджанская шахматиста победно завершила чемпионат Европы

Сегодня, 18:45

Экс-глава МИД России объявлен иноагентом

Сегодня, 18:30

Подписан меморандум о взаимопонимании между структурами по пищевой безопасности Азербайджана и Молдовы

Сегодня, 18:15

Азербайджанских таксистов проверят на профессионализм

Сегодня, 18:00

1552 проекта подано на IX конкурс грантов на развитие и инновации в образовании

Сегодня, 17:53

Эрдоган: Мы не позволим, чтобы в Сирии вновь возникла нестабильность

Сегодня, 17:49

Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия «Анталийского дипломатического форума» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:48

Турецкий лидер: Международная система не способна противостоять текущим кризисам и вызовам

Сегодня, 17:35

Эрдоган: Полное членство в ЕС по-прежнему является стратегической целью Турции

Сегодня, 17:34

Стало известно о состоянии подростка после попытки суицида в бакинской школе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:31

Пострадавшая жительница Ханкенди: Нам не продавали хлеб

Сегодня, 17:30

В эти дни в Баку ожидаются ливни

Сегодня, 17:06

В Азербайджане повышаются штрафы за фотосъемку и курение табака в самолете

Сегодня, 17:00

Незаконная вырубка деревьев в Баку и регионах нанесла ущерб природе почти на 90 тыс. манатов

Сегодня, 16:45

В Абшеронском районе задержан серийный вор-рецидивист

Сегодня, 16:30

Потерпевший из села Баганис-Айрым: Армяне убили моего 39-дневного ребенка

Сегодня, 16:20
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50