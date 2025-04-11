Невестка водителя Bolt рассказала о его состоянии и причинах аварии - ВИДЕО

Состояние Анара Наджафова, водителя такси компании Bolt, попавшего накануне в резонансное ДТП, оценивается как стабильное, но тяжелое.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщила İTV его невестка Мунаввер Наджафова. По ее словам, водителя ожидает операция.

Наджафова выразила благодарность медицинскому персоналу больницы за оказываемую помощь и заботу.

Она также обратилась к общественности с призывом не доверять распространяющимся слухам и ориентироваться на официальную информацию от Министерства внутренних дел.

Кроме того, родственница предостерегла от действий мошенников, которые могут использовать ситуацию для сбора средств. Она сообщила последние четыре цифры официальных банковских карт семьи для тех, кто желает оказать помощь: 9662 и 3704.

Мунаввер Наджафова озвучила предварительную причину аварии со слов близких. По ее словам, во время движения у Анара Наджафова внезапно возникла судорога в ноге, из-за чего он потерял контроль над автомобилем. Она также отметила, что водитель все еще находится в шоковом состоянии и не до конца осознает произошедшее.

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