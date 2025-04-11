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В Абшеронском районе задержан серийный вор-рецидивист

Фаига Мамедова16:30 - Сегодня
В Абшеронском районе задержан серийный вор-рецидивист

В полицию Абшеронского района поступило сообщение о краже из частного дома.

Как сообщает Министерство внутренних дел Азербайджана, злоумышленник похитил 2500 манатов и ряд бытовых предметов, передает 1news.az.

Правоохранительные органы провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан 35-летний ранее судимый Р.Намазов. При личном досмотре у него было обнаружено психотропное вещество — метамфетамин.

В ходе расследования появились новые данные о криминальной деятельности Р.Намазова. Выяснилось, что на его счету еще одна крупная кража, совершенная в Бинагадинском районе Баку. Он украл 3000 манатов, 300 долларов, золотые украшения на сумму 4500 манатов, ноутбук и три мобильных телефона.

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