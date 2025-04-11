Азербайджанских таксистов проверят на профессионализм

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 17 апреля проведет очередной экзамен для таксистов, прошедших специальную подготовку, а также для водителей и операторов, занятых в международных грузо- и пассажироперевозках автомобильным транспортом.

Как сообщает пресс-служба ГЭЦ, участники экзамена могут получить «Пропуск на экзамен» через сервис «Печать пропусков на электронные экзамены и результатов», передает 1news.az.

При входе на экзамен кандидат обязан иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и распечатанный «Пропуск на экзамен».

В случае отсутствия одного из этих документов или несоответствия между ними, участник не будет допущен к экзамену.