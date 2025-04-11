Ильхам Алиев встретился в Анталье с председателем Суверенного переходного совета Судана - ФОТО

11 апреля в Анталье состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттахом Абдельрахманом Аль-Бурханом.

Председатель Суверенного переходного совета Республики Судан отметил исторические связи между нашими странами. Он подчеркнул, что Азербайджан является важной страной, обладающей большим влиянием как в своем регионе, так и в мире.

Абдель Фаттах Абдельрахман Аль-Бурхан заявил, что Судан придает важность развитию отношений с Азербайджаном в различных областях, и подчеркнул наличие хороших возможностей для сотрудничества между нашими странами в горнодобывающей промышленности, нефтяной, энергетической, инфраструктурной, инвестиционной и других сферах.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы сотрудничества в области образования и тренингов.

Глава нашего государства с удовлетворением вспомнил участие Абдель Фаттаха Абдельрахмана Аль-Бурхана в 18-м Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения в 2019 году и состоявшиеся в рамках визита обсуждения. Было подчеркнуто, что после этого отношения между Азербайджаном и Суданом развиваются по восходящей линии.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам организации взаимных визитов экономических делегаций для расширения отношений между двумя странами, отмечено взаимодействие в рамках Движения неприсоединения и других международных организаций.