Ильхам Алиев встретился в Анталье с Эрсином Татаром - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.

Встреча состоялась 11 апреля в Анталье.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены встречи Президента Ильхама Алиева и Эрсина Татара, проведенные в нашей стране и в рамках международных мероприятий, а также участие Президента Турецкой Республики Северного Кипра в неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств в Шуше в прошлом году.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул вступление Турецкой Республики Северного Кипра в Организацию тюркских государств в качестве наблюдателя.

Эрсин Татар выразил главе нашего государства признательность за солидарность и поддержку Турецкой Республики Северного Кипра, а также слова, сказанные им на международном форуме, состоявшемся в Университете АДА несколько дней назад.

В ходе беседы были затронуты вопросы взаимных визитов на различных уровнях и сотрудничества в ряде сфер.