TikTok-гадание довело до полиции: в Баку задержаны две мошенницы

В Баку задержаны две женщины, подозреваемые в мошенничестве в социальных сетях под видом оказания услуг по гаданию.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Как отметили в ведомстве, полиция уделяет особое внимание обращениям граждан, ставших жертвами обмана и присвоения денежных средств через публикации в социальных сетях с предложениями "гадания", "ясновидения" и тому подобного.

Один из таких случаев произошел со столичным жителем, который обратился по объявлению о гадании на странице в TikTok. После переписки у него запросили номер телефона, и вскоре с ним связались две женщины.

Под ложным предлогом они потребовали 500 манатов. После того как мужчина перевел деньги на указанный карточный счет, номер телефона стал недоступен, а страница была заблокирована. Поняв, что стал жертвой мошенничества, потерпевший обратился в полицию.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 32-го отделения полиции Сураханского РУП, были задержаны 46-летняя Г.Мирзаева и 24-летняя А.Аббасова, которые подозреваются в совершении данного мошенничества.

В настоящее время ведется расследование.

МВД обратилось к пользователям социальных сетей с призывом быть бдительными и ни при каких обстоятельствах не производить оплату и не передавать свои личные данные незнакомым лицам, столкнувшись с подобными объявлениями.