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В Анталье состоялась встреча Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом

First News Media12:47 - Сегодня
В Анталье состоялась встреча Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом

11 апреля в Анталье состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, обсуждены перспективы связей.

Выразив признательность Президенту Турции за приглашение на Анталийский дипломатический форум, глава нашего государства отметил, что это мероприятие является одной из ведущих мировых платформ для обсуждения важных вопросов международной повестки дня.

В ходе беседы главы государств провели обмен мнениями по двусторонним отношениям, ситуации на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.

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