Президент Азербайджана встретился с генсеком СЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 апреля в Анталии встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.

В ходе беседы с удовлетворением были упомянуты визит Алена Берсе в нашу страну в рамках COP29 и его встреча с Президентом Азербайджана. Было еще раз подчеркнуто, что в ходе СОР29 приняты важные решения, связанные с глобальной климатической повесткой дня.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах отношений между Азербайджаном и исполнительными структурами Совета Европы.