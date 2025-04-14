Дети без родителей и без дома: пожар уничтожил жилье в Сумгайыте - ВИДЕО

В одном из частных жилых домов в Сумгайыте вспыхнул сильный пожар, полностью уничтоживший трехкомнатное строение.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku TV, предварительной причиной возгорания считается короткое замыкание.

Сообщается, что в доме проживали двое несовершеннолетних. По имеющимся данным, их мать в настоящее время находится в местах лишения свободы, а отец покинул семью. Последние три года дети жили без родительской опеки.

Соседи отмечают, что подростки не имели стабильного источника дохода и выживали благодаря помощи со стороны.

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