Семейная пара в Шамкире оказалась в больнице из-за угарного газа

В Шамкире зафиксирован случай отравления угарным газом, пострадали два члена одной семьи.

Как передает 1news.az, по информации Bizim.Media, инцидент произошёл в селе Гюнешли.

Жители села — Видади Гусейнов (1980 года рождения) и его супруга Севиндж Гусейнова (1991 года рождения) — отравились угарным газом в собственном доме.

Оба были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.