В Азербайджане с банковских карт похищено более 40 тыс. манатов

В прошедшие выходные — 12 и 13 апреля — с банковских карт граждан Азербайджана было похищено 41 048 манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел, кражи были осуществлены с использованием различных кибермошеннических схем.

Суммы похищенных средств варьировались от нескольких десятков манатов до более чем 11 000 манатов.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан проявлять бдительность и внимательно относиться к любым поступающим звонкам, особенно с предложениями о быстром доходе, страховых выплатах или запросами на подтверждение банковских операций. Ведомство настоятельно рекомендует не передавать конфиденциальную информацию о банковских картах и помнить о возможных киберугрозах.