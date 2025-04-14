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Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О борьбе с коррупцией»

First News Media11:45 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О борьбе с коррупцией»

В Азербайджане в законодательство внесены поправки, согласно которым запрещается угрожать, оказывать давление, наносить материальный или моральный ущерб, оскорблять и угрожать, унижать честь или достоинство лица, сообщающего о правонарушениях, связанных с коррупцией, или его близких родственников.

Как сообщает Report, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в закон «О борьбе с коррупцией».

Таким образом, к работнику, сообщившему о правонарушениях, связанных с коррупцией, не могут применяться меры взыскания, расторжение трудового договора, освобождение от должности, перевод на другую работу, незаконные удержания из заработной платы, активное или пассивное препятствование продвижению по службе или поощрению, отрицательная характеристика и другие подобные меры с целью прямой или косвенной мести за предоставление такой информации.

Также руководитель органа должен обеспечить соблюдение этих требований внутри соответствующей организации, нарушение требований данной статьи повлечет за собой ответственность.

Лицо, утверждающее, что подверглось запрещенным законом действиям, может обратиться к вышестоящему должностному лицу по подведомственности и в суд для восстановления нарушенных прав.

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