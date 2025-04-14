Распоряжение Президента: На капремонт автодороги в Джалилабадском районе выделяется 1,5 млн манатов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение О мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Сярхядабад-Алиабад-Зяхмятабад-Солтанкенд Джалилабадского района

Глава государства постановил в целях капитального ремонта указанной автодороги, соединяющей 9 населенных пунктов с населением 7 тыс человек, из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента АР от 10 января 2025 года номер 445, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 1,5 млн манатов.

Министерству финансов поручено финансирование проекта, Министерству экономики - предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте госбюджета АР на 2026 год необходимые финансовые средства для продолжения капремонта этой автодороги, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.