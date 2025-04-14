Обучение учащихся профессиональных школ в Карабахе будет оплачивать государство

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законы «Об образовании» и «О профессиональном образовании».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Таким образом, обучение граждан, переселенных на освобожденные территории и поступивших в государственные, муниципальные и частные профессиональные образовательные учреждения, а также тех, кто обучается на платной основе в этих учреждениях, в 2025/2026, 2026/2027 и 2027/2028 учебных годах будет оплачиваться за счет государственного бюджета.

Закон вступит в силу с 15 сентября.