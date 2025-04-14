В Карабахском университете завершилась международная конференция по медицине

В Карабахском университете завершилась двухдневная международная конференция.

Как передает 1news.az, мероприятие, организованное Клиникой Карабахского университета, собрало 75 специалистов в области медицины.

В рамках панельных дискуссий участники конференции обсудили ключевые вопросы, касающиеся развития учебной программы, а также основные принципы образовательной стратегии для совершенствования куррикулума в области медицины и сестринского дела.