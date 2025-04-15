В Баку из-за пожара в многоэтажном доме перекрыт участок дороги - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Из-за пожара, произошедшего в многоэтажном жилом доме на пересечении улиц Худу Мамедова и Мухаммеда Хади в Хатаинском районе, введены ограничения на движение транспорта от указанного перекрёстка в сторону улицы Садыгджан.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на МВД.

17:00

В многоэтажном жилом доме на улице Мухаммада Хади в Хатаинском районе Баку произошел пожар.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Oxu.az, ссылаясь на МЧС.

Для ликвидации возгорания на место были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.