В Билясуваре выявлена крупная партия контрафактного алкоголя

В Билясуваре на одном из оптовых складов выявлена крупная партия поддельной алкогольной продукции.

Как сообщает 1news.az, внеплановая проверка была проведена специалистами Агентства пищевой безопасности Азербайджана после обращения граждан. Объект принадлежит физическому лицу — Нагиеву Самиру Низами оглу.

В результате проверки было выявлено 270 единиц контрафактной алкогольной продукции, имитирующей продукцию известных брендов.

В отношении владельца склада составлен протокол в соответствии с Кодексом об административных проступках.

Обнаруженные товары изъяты и помещены на хранение, образцы переданы в лабораторию для проведения анализа. После получения результатов экспертизы будут приняты соответствующие меры.