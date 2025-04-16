Печально известный тоннель в Баку снова под водой - ВИДЕО

В течение последних двух дней погодные условия в Азербайджане остаются крайне нестабильными.

С ночи в Баку идут проливные дожди, которые вызвали подтопления на ряде улиц и проспектов столицы.

Как передает 1news.az, одним из наиболее проблемных участков вновь стал печально известный тоннель в Сабунчинском районе Баку — именно здесь в октябре прошлого года в результате затопления погибли два человека.

В настоящее время сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана мобилизованы и продолжают активные работы на пострадавших от подтоплений участках.

Подробности — в репортаже AzTV.