Мощный ливень затопил квартиры в Баку и Абшеронском районе - ВИДЕО

Из-за мощного ливня, начавшегося минувшей ночью, в некоторых многоэтажных домах затопило квартиры.

Как сообщает Oxu.Az, с последствиями непогоды столкнулись также жители жилого комплекса Yeni Bakı в поселке Масазыр Абшеронского района.

«Проблема в фасаде нашего здания. Это происходит не в первый раз. В нашем доме девять этажей.

Представьте, третий, четвертый и пятый этажи полностью залиты водой. Мы обращаемся в ЖСК, но нам говорят, что это природное явление. Нашу квартиру затопило ночью, и до сих пор никто не пришел ее осмотреть. Вода течет с люстры. Это опасно, у нас есть маленькие дети», — говорится в обращении, поступившем в Oxu.Az.

Аналогичная ситуация сложилась и у владельцев квартир в комплексах Bağça Şəhər в Сумгайыте и Bakıxanov Residens в Баку.