АЖД разъяснили, когда могут быть запущены пассажирские рейсы в Карабах

«Нас часто спрашивают, когда мы сможем запустить пассажирские поезда в Карабах. Должны быть капитально отремонтированы участки Барда-Агдам и Горадиз-Агбенд, чтобы мы могли безопасно запустить туда скоростные пассажирские поезда».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявил советник председателя ОАО «Азербайджанские железные дороги», руководитель департамента управления строительными проектами Турал Аббаслы на Национальном форуме развития бизнеса. «Кроме того, необходимо восстановить железнодорожные линии Османлы-Имишли-Горадиз и Евлах-Барда. Несмотря на то, что другие линии были отремонтированы, состояние указанных участков не позволяет запускать туда скоростные поезда. Проекты готовы. В случае выделения средств, мы продолжим их строительство», - отметил Т.Аббаслы.