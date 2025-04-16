Сильный ветер повредил светофоры в Баку - ФОТО

Сильный ветер, обрушившийся на Баку, нанес ущерб некоторым светофорам на городских дорогах.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел.

Несмотря на возникшие повреждения, сотрудники ЦИУТ заверяют, что ситуация на дорогах находится под полным контролем. Принимаются оперативные меры для устранения возникших проблем и восстановления нормальной работы светофоров.

В целях обеспечения безопасности и оперативности дорожного движения ЦИУТ обращается к жителям и гостям столицы с просьбой сообщать о любых замеченных неисправностях светофоров по круглосуточному номеру горячей линии: +994 12 404 41 22. Данная мера позволит оперативно реагировать на возникающие ситуации и минимизировать возможные затруднения на дорогах.