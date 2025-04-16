Джин Хэкман похоронен спустя два месяца после смерти - ВИДЕО

Почти два месяца спустя после того, как легендарный голливудский актер Джин Хэкман и его супруга Бетси Аракава были найдены мёртвыми в своём доме, их тела были похоронены в ходе приватной похоронной церемонии в Санта-Фе, где пара проживала на протяжении многих лет.

На церемонии присутствовали трое детей актера, ушедшего из жизни в возрасте 95 лет - сын Кристофер (65 лет) и дочери Элизабет (62 года) и Лесли (58 лет), сообщает 1news.az со ссылкой на Eonline.com.

Напомним, что тела Дж.Хэкмана и Б.Аракавы были обнаружены 26 февраля, вместе с трупом одной из их трёх собак. Причиной смерти актёра было признано гипертоническое и атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание, при этом на смерть повлияли и изменения, связанные с болезнью Альцгеймера

Бетси Аракава умерла от хантавирусного лёгочного синдрома - редкой респираторной болезни, передающейся человеку через контакт с мочой, фекалиями или слюной заражённых грызунов.

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