Легенда Голливуда Джин Хэкмен и его жена найдены мертвыми

95-летний двукратный лауреат премии «Оскар» Джин Хэкман был найден мертвым в своем доме в Санта-Фе, рядом с ним была обнаружена его 63-летняя жена Бетси Аракава - также в доме была найдена мертвой их собака.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Independent.

По словам шерифа округа Санта-Фе Адана Мендосы, следов насильственной смерти не обнаружено – известно, что пара умерла около полуночи 27 февраля, возможные причины смерти не называются.

«Хочу заверить сообщество и соседей, что для кого-либо нет угрозы», - отметил шериф.

Джин Хэкман обрел известность после роли в фильме «Бонни и Клайд» в 1967 году, сыграв одного из преступных спутников персонажей Уоррена Битти и Фэй Данауэй. С тех пор он снялся в многочисленных успешных проектах, получив свой первый «Оскар» за роль в фильме «Французский связной», а затем принял участие в таких кинохитах, как «Пугало» с Аль Пачино, «Приключение «Посейдона» и т.д.