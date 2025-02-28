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Загадочная смерть Джина Хэкмена и его жены: Полиция расследует подозрительные обстоятельства

Феликс Вишневецкий09:51 - Сегодня
Загадочная смерть Джина Хэкмена и его жены: Полиция расследует подозрительные обстоятельства

Полиция города Санта-Фе считает обстоятельства смерти одной из самых ярких звезд Голливуда 95-летнего Джина Хэкмена и его 63-летней жены Бетси Аракавы, а также их собаки, подозрительными и требующими расследования.

Об этом сообщает BBC, отмечая, что при этом полиция признает, что пока не обнаружила явных признаков преступления, подчеркивая, что после первичного осмотра полицейские пришли к выводу, что тела актера и его жены пролежали довольно долго.

Отмечается, что детектив полиции, который первым осматривал тела, пояснил, что о том, что смерть наступила достаточно давно, позволяют судить степень разложения и мумификация рук и ног Б.Аракавы.

Тела Дж.Хэкмена и Б.Аракавы нашли двое рабочих, которые время от времени выполняли разные работы в их доме - они рассказали полиции, что обычно связывались с четой по телефону или посредством смс, и в последний раз это было две недели назад.

Сообщается, что тело Джина Хэкмена было найдено в подсобном помещении рядом с кухней, тело Бетси - в ванной; травм или ран на телах не обнаружено. В ванной, где нашли Б.Аракаву, лежали рассыпанными таблетки, которые продаются по рецепту. Рядом с ней был найден труп собаки, немецкой овчарки. При этом две других собаки четы Хэкмен-Аракава найдены живыми и здоровыми: одна - в доме, другая - снаружи.

Отмечается, что на Дж. Хэкмене были серые тренировочные штаны, синяя футболка с длинными рукавами и коричневые тапочки; рядом с телом лежали солнечные очки и трость - полиция предполагает, что актер рухнул на пол внезапно.

Дверь в дом была открыта. Следов взлома и ограбления полиция не нашла: все предметы на первый взгляд остались на своих местах, нет и признаков того, чтобы кто-то копался в вещах покойных.

Признаков утечки газа или наличия в доме угарного газа специалисты тоже не нашли. Отмечается, что полиция попросила патологоанатомов сделать анализы на отравление угарным газом или чем-либо еще - информации о результатах вскрытия и анализа пока нет.

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