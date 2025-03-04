Стали известны новые подробности загадочной смерти Джина Хэкмена и его жены

По мнению полиции, найденные рядом с телом жены легендарного голливудского актера Джина Хэкмана таблетки, имеют существенное значение для продолжающегося расследования.

Расследующий дело шериф заявляет, что таблетки, найденные рядом с телом пианистки Бетси Аракавы, супруги Джина Хэкмана, вызывают серьезные опасения, сообщает 1news.az со ссылкой на The Sun.

Полиция тщательно изучает эти таблетки, а также другие медикаменты, находившиеся в доме - смерть Дж.Хэкмана и его супруги остается загадкой, так как следствие пока не смогло установить точную причину их смерти.

По данным следствия, актер скончался 17 февраля - именно в этот день на его кардиостимуляторе была зафиксирована последняя активность, то есть за девять дней до того, как его нашли. При этом точные причины и обстоятельства смерти пока не установлены, и результаты токсикологической экспертизы все еще ожидаются.

Отмечается, что окончательные выводы о причинах трагической смерти Джина Хэкмана и его супруги могут появиться не скоро, так как анализ токсикологии, который имеет ключевое значение для выяснения причин смерти, может занять от трех месяцев и более.

При этом полиция заявляет, что на данный момент у них нет оснований подозревать насильственную смерть, однако они не исключают такую возможность полностью – подчеркивается, что следователи также не нашли предсмертной записки, а на телах погибших не было видимых признаков насилия.

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