Президенты Азербайджана и Грузии выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

16 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Грузии Михеил Кавелашвили выступили с заявлениями для прессы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Заявление

Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Уважаемый господин Президент, хотел бы еще раз искренне поприветствовать Вас в Азербайджане, добро пожаловать в Азербайджан. Еще раз сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента, желаю Вам успехов. Я очень рад, что после избрания Президентом свой первый официальный визит Вы совершаете в Азербайджан. Мы в Азербайджане высоко ценим это. Это еще раз демонстрирует суть грузино-азербайджанских отношений, дружбу и братство наших народов.

На протяжении веков наши народы жили в условиях мира, добрососедства, братства, так обстоит дело и сейчас. Межгосударственные отношения находятся на высоком уровне. Грузия и Азербайджан совместно реализовали многие важные проекты, которые имеют большое значение как для наших стран и народов, так и для более широкой географии. Естественно, политические отношения развиваются. Контакты на высоком уровне носят регулярный характер, политический диалог активен. То есть две дружественные, братские страны, в подлинном смысле слова, очень близки друг к другу и постоянно поддерживают друг друга в международных организациях. Многие инвестиционные проекты, связывающие нас, как я уже отметил, имеют важное значение для обширной географии. Совместно реализуемые Азербайджаном и Грузией нефтегазовые проекты, нефте- и газопроводы, транспортно-коммуникационные проекты имеют поистине огромное значение и перекраивают транспортную и энергетическую карту Южного Кавказа, Евразийского региона.

Если сегодня мы говорим об энергетической безопасности Европы, то ее невозможно представить без Азербайджана и Грузии. В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 12 стран, в том числе в Грузию, и этот экспорт осуществляется посредством Грузии. Достижения в транспортно-коммуникационной сфере, построенные новые железные дороги, порты создали большую синергию как в Азербайджане, так и в Грузии и стали неотъемлемой частью Среднего коридора.

Если сегодня мы говорим о проекте Среднего коридора на Южном Кавказе, то это – коридор, пролегающий через Азербайджан и Грузию. Объем грузов, проходящих через территорию наших стран, растет с каждым годом, и предпринимаются дополнительные шаги по увеличению объемов этих грузов.

Установление мира и спокойствия на Южном Кавказе также является вопросом наших общих интересов, и здесь свой вклад вносят и Грузия, и Азербайджан. К сожалению, Южный Кавказ на многие годы превратился в арену конфликтов и войн. Надеюсь, что отныне черные страницы Южного Кавказа будут перевернуты и останутся в истории.

О грузино-азербайджанских отношениях можно говорить много. Просто хочу заявить, что наши связи будут развиваться по восходящей и впредь.

Я еще раз выражаю благодарность господину Президенту. Уверен, что азербайджанский народ также высоко оценит его решение, потому что обычно первый визит после выборов носит символический характер и он был совершен в Азербайджан. Премьер-министр Грузии после выборов также совершил свой первый официальный визит в Азербайджан. Так что это уже стало прекрасной традицией. Поэтому еще раз выражаю Вам благодарность и желаю новых успехов в деятельности.

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Затем с заявлением выступил Президент Грузии.

Заявление

Президента Михеила Кавелашвили

- Ваше превосходительство, господин Президент.

Члены делегации.

Представители медиа, дамы и господа!

Прежде всего, хотел бы выразить особую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за теплый прием и гостеприимство. Это мой первый зарубежный визит в качестве Президента Грузии. Этот визит подчеркивает стратегические и особые добрососедские отношения между Грузией и Азербайджаном. Для меня было важно совершить визит в Азербайджан вскоре после избрания на этот пост.

Рад, что мне уже представилась возможность встретиться с господином Ильхамом Алиевым. Мы поделились мыслями и мнением о многогранных образцовых отношениях между Грузией и Азербайджаном, вызовах в регионе Южного Кавказа, текущих процессах, происходящих в мире.

Веками между нашими народами складывалась уникальная дружба, создающая прочную основу для еще большего укрепления сотрудничества в будущем. Сохранение национальной самобытности, уважение к обычаям, традициям, культуре и нашей истории являются основополагающими принципами, которым наши народы уделяют особое внимание.

Наша дружба основана на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга. Мы понимаем, насколько важно доверие в отношениях, и знаем цену своему слову. У нас есть ряд неписаных законов и ценностей, которые спасли нас и привели к сегодняшнему дню. Вот почему грузино-азербайджанская дружба и стратегическое партнерство столь особенны и образцовы.

Нынешняя эпоха глобализации, полная вызовов и опасностей, представляет угрозу многим основополагающим ценностям. Поэтому мы должны уделять особое внимание и прилагать усилия для защиты этих принципов. Грузинский и азербайджанский народы едины и будут едины в борьбе за защиту ценностей, имеющих жизненно важное значение для наших народов.

Твердо убежден, что выдержавшие испытание временем стратегические и добрососедские отношения высокого уровня будут еще больше укрепляться и выйдут на новый уровень в реализации национальных интересов Грузии и Азербайджана. Тесное сотрудничество наших стран во всех областях имеет особое значение для эффективного решения задач, стоящих перед регионом и миром.

Мы реализуем ряд совместных взаимовыгодных проектов, что делает наш регион еще более привлекательным для всего мира. Обеспечение прочного мира и стабильности важно для того, чтобы регион Южного Кавказа стал более конкурентоспособным, надежным и перспективным.

Хочу подчеркнуть, что Грузия и Азербайджан решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга. И я хотел бы еще раз поблагодарить господина Президента за это. Грузия всегда была активным сторонником территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Грузия приветствует недавнее завершение переговорного процесса по всем пунктам мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Это, несомненно, шаг вперед в демонстрации и использовании потенциала, возможностей региона. Надеемся, что в ближайшем будущем будет подписано историческое соглашение, что станет решающим импульсом для обеспечения долгосрочного, устойчивого мира в регионе.

Еще раз хотел бы подчеркнуть провозглашенную Грузией политику мира и ее готовность внести вклад в обеспечение мира в регионе. Хочу заверить Вас, что Грузия всегда была сторонником диалога, дипломатии, мирного сосуществования на Южном Кавказе, и этот курс будет продолжен и в будущем.

Особая, многовековая дружба между нашими странами и общая продуманная политика позволили нам правильно определить роль нашего региона. Уверен, что наше общее будущее – это успешный, экономически сильный и процветающий регион Южного Кавказа, где наши народы смогут жить вместе, со своими обычаями и традициями, а не с так называемыми либеральными ценностями.

К сожалению, в последнее время наши страны неоднократно становились объектом двойных стандартов и вмешательства во внутренние дела со стороны внешних сил. Несмотря на многочисленные усилия, мы решительно устраняем эти угрозы, обеспечиваем безопасность и стабильность региона.

Невозможно, что бы какая-либо третья страна или организация лучше нас знали, что лучше для наших народов. Я рад, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере защиты общих интересов интенсифицировалось, и еще раз благодарю Вас, господин Президент, за это.

Выверенной и последовательной политикой мы должны полностью использовать потенциал региона, выполнить функцию прочного, надежного, соединяющего моста на геополитической карте мира. Уверен, что наши отношения будут развиваться еще быстрее с учетом интересов друг друга, на благо наших стран и народов.

Уважаемый коллега, господин Президент, хочу еще раз выразить Вам признательность за искреннее гостеприимство. Уверен, что мне выпадет честь принимать Вас в Грузии в ближайшем будущем.

Благодарю.