Непогода в Баку оставила жителей одного из районов без электричества - ВИДЕО

В последние дни жители Азербайджана сталкиваются с серьёзными перебоями в подаче электроэнергии, вызванными нестабильными погодными условиями.

Особенно сложная ситуация наблюдается в посёлке Амирджан Сураханского района Баку, где люди оказались в крайне трудном положении из-за отсутствия электричества.

«Остались без света. Зажжём свечу и будем ждать, пока снова дадут электричество», — рассказал один из местных жителей.

Подробнее — в репортаже Baku TV.