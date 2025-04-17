Сильный ветер в Баку за два дня повалил рекордное количество деревьев - ФОТО

Уже второй день коммунальные службы Баку и Абшеронского полуострова работают в усиленном режиме в связи с ливневыми дождями, сопровождающимися сильным ветром.

Как передает 1news.az, об этом АПА сообщили в Объединении зеленого хозяйства города Баку.

Отмечается, что скорость сильного ветра, сопровождавшего ливневые дожди, начавшиеся 15 апреля, достигала 90 км/ч и привела к падению 368 деревьев и облому более 55 веток деревьев в различных районах города.

«Как и в ряде городов мира, полупустынный климат Баку и тонкий слой почвы в некоторых случаях приводят к слабому развитию корневой системы деревьев. Это ослабляет устойчивость деревьев к сильному ветру, а ливневые дожди еще больше ускоряют этот процесс. Также не случайно, что большинство упавших в Баку деревьев были посажены в 1960-1970-х годах, и одной из причин падения является их преклонный возраст.

Всю ночь и в настоящее время сотрудники Объединения проводят работы по распилу упавших деревьев, обрезке поврежденных ветвей и очистке территорий. Одновременно оказывается агротехнический уход поврежденным и находящимся под угрозой падения деревьям, устанавливаются опоры для повышения их устойчивости и проводятся работы по их восстановлению.

В настоящее время мобильные группы Объединения продолжают работу в усиленном режиме в различных районах города», - говорится в сообщении.