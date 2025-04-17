Часть Гахского района временно останется без газоснабжения

Завтра в части Гахского района будет временно приостановлено газоснабжение.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Уточняется, что планируется замена газораспределительного шкафа на 200-миллиметровом участке трубопровода, относящегося к Гахской газораспределительной станции. Кроме того, в селе Тураджлы будет установлен новый шкаф на 250-миллиметровой трубе, а в селе Алатемир заменят поврежденный участок трубы среднего давления диаметром 273 мм.

В связи с проведением этих работ 18 апреля с 9:30 утра и до их полного завершения будет временно прекращена подача газа в городе Гах и 26 прилегающих селах.