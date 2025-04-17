Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Латвией
Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджана и Государственной службой доходов Латвии об обмене информацией и помощи в получении налоговых требований.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Документ был подписан 16 января этого года в Баку.
После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании Министерство экономики должно обеспечить выполнение его положений, а Министерство иностранных дел должно направить правительству Латвии уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления документа в силу.
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